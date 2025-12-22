Mann durch Messerstich verletzt

Nr. 2621

Gestern Abend soll ein Mann in Neukölln von drei bislang unbekannten Personen angegriffen worden sein. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Unbekannten den 41-Jährigen gegen 20:30 Uhr am U-Bahnhof Leinestraße mehrmals gegen den Oberkörper getreten sowie ihm eine Stichverletzung an einem Bein zugefügt haben. Die Täter sollen anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus, wo er bis heute medizinisch betreut wurde. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung führt das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).