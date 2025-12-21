Büro mutmaßlich durch Pyrotechnik entglast

Nr. 2620

Unbekannte haben heute früh mutmaßlich mit Pyrotechnik das Büro einer Versicherung in Lichterfelde beschädigt. Ein Zeuge hatte gegen 3:50 Uhr einen lauten Knall gehört, dann am Morgen den Schaden an dem am Hindenburgdamm befindlichen Büro gesehen und die Polizei informiert. Am Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Schaufenster des zu einem Wohn- und Geschäftshaus gehörenden Büros teilweise sowie die Eingangstür vollständig entglast waren. Außerdem fanden sie dort Reste eines Feuerwerkskörpers. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen führt das Fachkommissariat für Sprengstoffdelikte des Landeskriminalamts.