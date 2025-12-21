Angriff auf Kinomitarbeiter

Nr. 2619

In der vergangenen Nacht kam es in Alt‑Treptow zu einem Polizeieinsatz, da zwei bislang unbekannte Männer Kinomitarbeiter angegriffen hatten. Nach bisherigen Erkenntnissen fielen die beiden Männer, die von einer Frau begleitet wurden und augenscheinlich alkoholisiert waren, auf, da sie mehrfach während der laufenden Filmvorführung den Saal eines Kinos in der Elsenstraße verließen. Gegen 22:45 Uhr gingen die Männer erneut aus dem Kinosaal, wobei einer von ihnen einen zum Haus gehörenden Feuerlöscher an sich nahm. Ein 36-jähriger Mitarbeiter des Kinos forderte ihn mehrfach auf, den Feuerlöscher abzulegen, und rief über Funk Unterstützung hinzu. Als ein 39-jähriger Mitarbeiter hinzukam, sprühte der Tatverdächtige den Inhalt des Feuerlöschers gezielt in die Gesichter der beiden Beschäftigten. Der 39-Jährige versuchte, den Mann zu Boden zu bringen, woraufhin dessen Compagnon eingriff und dies verhinderte. Anschließend zerschlug der Angreifer, der den Inhalt des Feuerlöschers zuvor versprüht hatte, eine Glasflasche und richtete den abgebrochenen Flaschenhals in bedrohlicher Weise gegen die Mitarbeiter. Kurz darauf ließ er den Flaschenhals fallen, zog einen Gürtel aus seiner Hose und schlug dem 36-jährigen Mitarbeiter mehrfach mit der Metallschnalle gegen den Kopf und das Bein. Im weiteren Verlauf verlagerte sich die Auseinandersetzung vor das Gebäude. Dort gelang es dem 39-Jährigen bei einem der Schläge, den Gürtel zu ergreifen und dem Angreifer zu entreißen. Anschließend flüchteten die beiden Männer und die Frau, die nicht in das Tatgeschehen eingegriffen hatte, in unbekannte Richtung. Der 36-Jährige erlitt eine Augenreizung sowie Kopfschmerzen. Der 39-jährige Mitarbeiter blieb unverletzt. Beide lehnten das Hinzuziehen eines Rettungswagens ab. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Identifizierung der beiden Angreifer, dauern an und werden von einem Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) geführt.