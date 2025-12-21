Flucht vor Polizeikontrolle - Festnahme und Schusswaffe sichergestellt

Nr. 2617

Gestern Abend kam es in Kreuzberg zu einer Flucht vor einer Verkehrskontrolle, die mit einer Festnahme endete. Gegen 18:20 Uhr fiel einer Streife der 4. Begleit- und Verkehrshundertschaft auf der Skalitzer Straße ein Autofahrer in einem Audi auf, der mutmaßlich während der Fahrt ein Mobiltelefon benutzte. Der Aufforderung, das Fahrzeug anzuhalten, kam der Fahrer nicht nach. Er versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen, indem er stark beschleunigte und mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Lübbener Straße weiterfuhr. In der Lübbener Straße verließ der Fahrer den Audi bei laufendem Motor und flüchtete zu Fuß. Während der Flucht stürzte der Mann mehrmals ohne äußere Einwirkung. Ein Polizeibeamter holte den Flüchtenden schließlich ein und nahm ihn an der Kreuzung Skalitzer Straße Ecke Wrangelstraße fest. Bei der Kontrolle des 23-Jährigen stellte sich heraus, dass er keine deutsche Fahrerlaubnis besitzt und sich illegal in Deutschland aufhält. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest erhärtete den Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Aufgrund eines richterlichen Beschlusses wurde der Audi durchsucht. Dabei entdeckten die Beamten eine scharfe Schusswaffe mit einem eingeführten Magazin, das mehrere Patronen enthielt, und beschlagnahmten alles.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den 23-Jährigen aufgrund seiner Verletzungen, die er sich bei den Stürzen zugezogen hatte, für eine medizinische Behandlung und eine Blutentnahme in ein Krankenhaus. Nach Abschluss der medizinischen Behandlung und Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er von dort entlassen.

Die Ermittlungen, unter anderem wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens dauern an.