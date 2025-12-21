Explosion in Shisha-Verkaufsladen

Nr. 2616

Bisher Unbekannte haben in der vergangenen Nacht eine Explosion in Wittenau verursacht. Polizei und Feuerwehr wurden kurz nach 23 Uhr zu einem Shisha-Verkaufsladen in die Straße Alt-Wittenau gerufen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatten sich unbekannte Personen Zugang zu dem Laden verschafft, darin mehrere Camping-Gaskartuschen deponiert und diese mit Pyrotechnik zur Umsetzung gebracht. Durch die Explosion wurde die Eingangstür des Ladens aus den Angeln gerissen und auf den Gehweg geschleudert. Den durch die Detonation entstandenen Brand löschten Kräfte der Berliner Feuerwehr. Verletzt wurde niemand. Zum Tatzeitpunkt befanden sich keine Personen in dem Geschäft. Die weiteren Ermittlungen führt das für Sprengstoffdelikte zuständige Kommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes. Die Ermittlungen dauern an.