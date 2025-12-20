Bei Auseinandersetzung Hund verletzt

Nr. 2615

Gestern Abend wurde ein Hund in Hellersdorf mit einer Axt verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten ein 41-jähriger Mann und ein ihm bekannter 32-Jähriger, der in Begleitung einer gleichaltrigen Frau und eines Hundes war, gegen 21:30 Uhr in der Tangermünder Straße in eine Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf soll der 41-Jährige den Hund mit einer Axt verletzt haben. Der 32-Jährige und seine Begleitung entfernten sich daraufhin mit dem verletzten Tier vom Ort. Der 41-Jährige begab sich anschließend in seine Wohnung. Der Hund erlitt blutende Verletzungen am Kopf. Alarmierte Polizeieinsatzkräfte brachten ihn in eine Tierklinik, in der er notoperiert werden musste. Mittels eines erwirkten Durchsuchungsbeschlusses wurde die Wohnung des 41-Jährigen mit Unterstützung des Spezialeinsatzkommandos begangen und durchsucht. Dabei wurden drei Äxte, darunter auch die mutmaßliche Tatwaffe, sowie mehrere Messer aufgefunden und beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Auseinandersetzung, dauern an und werden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) geführt.