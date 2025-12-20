In Bus mit Pfefferspray gesprüht

Nr. 2614

Ein Mann soll gestern Abend in Britz in einem Bus Pfefferspray gesprüht haben, wodurch mehrere Personen Verletzungen erlitten. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es in einem Bus der Linie M 46, der gegen 18:30 Uhr an der Haltestelle Buschkrugallee/ Parchimer Allee stand, zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 43-jährigen Mann und einer 62-jährigen Frau. Als der 56-Jährige Busfahrer in der Folge den Mann aufforderte, den Bus zu verlassen, soll der 43-Jährige ihn mit Pfefferspray besprüht haben. Durch das Versprühen klagten mehrere Mitfahrende über Atemprobleme sowie Augenreizungen und verließen den Bus. Ein 28-Jähriger hielt den offenbar alkoholisierten 43-Jährigen bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Polizei fest. Die Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 48 nahmen den Mann fest. Eine bei ihm durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von etwas mehr als 2,7 Promille. Er kam in ein Polizeigewahrsam, wo eine Blutentnahme erfolgte. Anschließend wurde er wieder entlassen. Der Busfahrer wurde von Rettungskräften der Berliner Feuerwehr am Ort behandelt. Alle weiteren insgesamt neun angetroffenen Personen im Alter von 19 bis 73 Jahren, die durch das Pfefferspray über Beschwerden klagten, ließen sich zunächst am Ort nicht behandelt, gaben aber an, sich gegebenenfalls selbst in ärztliche Behandlung begeben zu wollen. Das mutmaßlich verwendete Pfefferspray wurde durch einen Zeugen der Polizei übergeben, die es sicherstellte. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) übernommen.