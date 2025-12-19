Tödlicher Verkehrsunfall

Nr. 2613

Gestern Abend kam es in Kladow zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin tödlich verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat eine 90-jährige Fußgängerin unvermittelt und ohne auf den fließenden Verkehr zu achten gegen 18:30 Uhr die Fahrbahn der Sakrower Landstraße. Dabei wurde sie von einem 81-jährigen Autofahrer angefahren, der die Sakrower Landstraße in Richtung Hottengrundweg befuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte die Seniorin zu Boden und erlitt erhebliche Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus, in dem sie trotz intensiver medizinischer Behandlung verstarb. Der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 2 hat die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.