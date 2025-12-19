Mutter und Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2612

Gestern Nachmittag kam es in Marzahn zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 33-jähriger Autofahrer gegen 17 Uhr den Blumberger Damm von der Eisenacher Straße kommend in Richtung Zinndorfer Straße mit seinem Transporter befahren haben. Eine ebenfalls 33-jährige Frau befuhr ihrerseits im Beisein ihres dreijährigen Sohnes den Blumberger Damm in entgegengesetzter Richtung und wollte bei für sie grüner Ampel links in die Zinndorfer Straße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision. Das im Kindersitz auf der Rückbank sitzende Kind konnte erst durch die Berufsfeuerwehr aus dem Wrack geholt werden, es erlitt eine Prellung am Kopf sowie Schnittverletzungen im Gesichts- und Rumpfbereich. Die Mutter erlitt Hämatome im Brustbereich sowie ein Knalltrauma. Beide wurden zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Transporterfahrer blieb unverletzt. Der Blumberger Damm war in Richtung Norden bis etwa 20 Uhr voll gesperrt.