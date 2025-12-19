Gefahrenbremsung im Bus – Seniorin gestürzt

Nr. 2611

Gestern Nachmittag wurde in Steglitz eine Seniorin bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach ersten Erkenntnissen soll die 89-Jährige mit der Buslinie 186 auf dem Wolfensteindamm unterwegs gewesen sein. An der Kreuzung Fronhoferstraße/Wolfensteindamm musste der Busfahrer eine Gefahrenbremsung durchführen, weil ein unbekannt gebliebener Autofahrer bei roter Ampel in den Kreuzungsbereich eingefahren sei. Dadurch stürzte die Seniorin und zog sich diverse Kopfverletzungen zu. Sie wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.