Explosion einer Handgranate

Nr. 2599

Bisher Unbekannte zündeten heute früh in Kreuzberg eine Handgranate. Nach derzeitigen Erkenntnissen traten zwei maskierte Personen gegen 5 Uhr an die Fensterfront eines Lokals an der Audre-Lorde-Straße heran, öffneten einen Spalt weit gewaltsam die Fensterfront, warfen einen Gegenstand in das Innere und flüchteten anschließend. Kurz darauf ereignete sich im Lokal eine Explosion, die zu diversen Beschädigungen in dem selbigen führte. Im Verlauf der Ermittlungen und Spurensicherungen am Ort stellten Spezialisten des Kriminaltechnischen Institutes fest, dass im Lokal eine Handgranate explodiert ist. Verletzt wurde niemand, zum Tatzeitpunkt befanden sich keine Personen im Objekt. Die weiteren Ermittlungen werden bei dem für Sprengstoffdelikte zuständigen Kommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes geführt. Die Ermittlungen dauern an.