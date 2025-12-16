Polizeilicher Staatsschutz ermittelt zu mutmaßlich extremistischen Taten

Nr. 2598

Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernahm am Montagvormittag die Ermittlungen zu zwei Taten in Karlshorst. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten während des vergangenen Wochenendes ein oder mehrere unbekannte Tatverdächtige ein Schulgelände und brachen dort einen Geräteschuppen auf, teilte ein Anrufer gestern gegen 6 Uhr mit. Aus diesem Schuppen wurden Geräte auf dem Schulgelände verteilt und mit ebenfalls aus dem Schuppen stammenden Farbsprühdosen diverse Farbschmierereien auf Fenstern und Fensterbrettern des Schulgebäudes aufgebracht, darunter ein nationalsozialistisches Symbol. Des Weiteren wurden mit einer ebenfalls aus besagtem Schuppen stammenden Kettensäge mehrere Bäume auf dem Schulgelände gefällt.

Ebenfalls im Verlauf des vergangenen Wochenendes betraten ein oder mehrere Tatverdächtige ein Gelände des Bezirksamtes Lichtenberg an der Liepnitzstraße und beschmierten dort befindliche Büro- und Garagencontainer sowie Spielgeräte auf einem danebenliegenden Spielplatz an der Kreuzung Üderseestraße/Traberweg mit kommunistischen Symbolen und linksextremen Akronymen und Parolen. Darüber informierte ein Mitarbeiter des Straßen- und Grünflächenamtes gestern Morgen die Polizei. Die Ermittlungen, auch ob zwischen den Taten möglicherweise ein Zusammenhang besteht, dauern an.