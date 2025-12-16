Rassistischer Angriff in der S-Bahn

Mitte/Friedrichshain-Kreuzberg

Nr. 2594

Gestern Abend wurde die Polizei per Internetanzeige über einen Sachverhalt verständigt, der sich gestern auf einer S-Bahn-Fahrt von Mitte nach Friedrichshain ereignet haben soll. Gegen 19:20 Uhr sei eine 54 Jahre alte Frau mit ihrem 66-jährigen Ehemann am Alexanderplatz in den Zug der S-Bahn-Linie S5 in Fahrtrichtung Mahlsdorf gestiegen. Während der Fahrt wurde sie dem Vernehmen nach auf zwei Frauen aufmerksam, von denen eine zwei andere Frauen zunächst belästigt haben soll. Als diese versucht haben sollen, sich zu entfernen, soll die Aggressorin den beiden Damen gefolgt sein und sie rassistisch beleidigt sowie mit Limonade übergossen haben. Als das Ehepaar versucht habe, einzuschreiten, soll die unbekannte Täterin ihre Limonadenflasche auf die 54-Jährige geworfen und sie im Gesicht getroffen haben. Dabei sei ihre Brille zu Schaden gekommen. Anschließend habe die Unbekannte das Ehepaar geschlagen und getreten. Daraufhin seien zwei junge Männer eingeschritten. Die ebenfalls unbekannte Begleiterin der Aggresssorin habe sodann die jungen Männer mit einem Messer bedroht. Als am Ostbahnhof alle Beteiligten den Zug verließen, soll die erste Täterin den Hitlergruß gezeigt und diesen mit einem verbotenen Ausruf begleitet haben. Das unbekannt gebliebene Duo sei danach in eine andere S-Bahn gestiegen. Die weiteren Ermittlungen werden vom Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamts übernommen.