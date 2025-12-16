Mann beim Einparken angefahren

Nr. 2593

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls in den Ortsteil Prenzlauer Berg alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen versuchte eine 64-jährige Autofahrerin gegen 21:40 Uhr, rückwärts in eine Parklücke längs zur Fahrbahn der Göhrener Straße zu fahren. Ihr 77-jähriger Ehemann stand unterdessen auf dem Bürgersteig und versuchte, die 64-Jährige einzuweisen. Als die Frau mit dem Hinterrad des Wagens auf den Bürgersteig fuhr, erfasste sie mit dem Fahrzeug ihren Ehemann. Er erlitt eine Platzwunde am Kopf und Verletzungen an den Beinen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.