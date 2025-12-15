Räuberische Erpressung an Bushaltestelle

Nr. 2590

Gestern Nachmittag soll ein bislang unbekannter Tatverdächtiger in Biesdorf in Begleitung einer weiteren unbekannten Person einen Jugendlichen bedroht und zur Herausgabe von Bargeld sowie eines Handys genötigt haben. Gegen 16:20 Uhr habe ein Mann den 16-Jährigen an einer Bushaltestelle auf dem Blumberger Damm angesprochen und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Hierbei soll der Tatverdächtige eine Schusswaffe gezeigt und die Jacke des Jugendlichen durchsucht haben. Daraufhin habe dieser dem unbekannten Tatverdächtigen Bargeld ausgehändigt. Im Anschluss soll der Unbekannte in die Jackentasche des Jugendlichen gegriffen und dessen Handy an sich genommen haben. Kurz darauf sei es dem Jugendlichen gelungen, in einen einfahrenden Bus der BVG zu flüchten. Der Tatverdächtige und dessen Begleitung sollen sich daraufhin ebenfalls vom Ort entfernt haben. Die weiteren Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).