Mehrere Festnahmen wegen des Verdachts des Einbruchs in Wohnungen

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 2589

Bereits am Morgen des 12. Dezember 2025 konnten nach intensiven Ermittlungen der zuständigen Polizeidirektion 1 (Nord) mehrere Tatverdächtige, welche des bandenmäßigen Wohnungseinbruchs verdächtigt werden, festgenommen werden.

Gegen 8 Uhr vollstreckten Einsatzkräfte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin Durchsuchungsbeschlüsse in zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus in der Schwarnweberstraße in Reinickendorf. Sieben Männer im Alter zwischen 26 und 38 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Die Einsatzkräfte fanden Einbruchswerkzeug und mutmaßliches Diebesgut und stellten dieses sicher. Gegen einen 35-Jährigen lag ein offener Haftbefehl vor, weitere zwei der Festgenommenen im Alter von 24 und 38 Jahren wurden der zuständigen Ermittlungsrichterin am Bereitschaftsgericht vorgeführt. Gegen diese wurde ebenfalls ein Haftbefehl wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchs bzw. der Verabredung zu einem Verbrechen des Wohnungseinbruchs erlassen und in Vollzug gesetzt. Die Ermittlungen – insbesondere zur genauen Anzahl an stadtweiten Wohnungseinbrüchen – dauern an und werden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) geführt.