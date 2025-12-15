Nach Trunkenheitsfahrt – Mann greift Polizeidienstkräfte an

Nr. 2588

Gestern früh ereignete sich in Westend ein Verkehrsunfall, wobei der Fahrzeugführer bei der anschließenden Unfallaufnahme mehrfach Polizeikräfte angegriffen haben soll. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 30-jähriger Mann gegen 5:15 Uhr mit einem Mercedes von der Alten Jafféstraße kommend auf dem Messedamm in Richtung Halenseestraße. Kurz vor der Kreuzung Messedamm/Halenseestraße kam er von der Fahrbahn ab und stieß auf der dortigen Mittelinsel gegen ein Verkehrsschild sowie eine Straßenlaterne. Bei der anschließenden Unfallaufnahme nahmen die alarmierten Polizeikräfte bei dem Mann deutlichen Atemalkoholgeruch wahr. Er wehrte sich erheblich gegen die polizeilichen Maßnahmen und verletzte hierbei eine Polizeibeamtin, die jedoch im Dienst bleiben konnte. Im Rahmen der anschließenden Blutentnahme auf einer Gefangenensammelstelle setzte er seine Widerstandshandlungen fort und verletzte dabei drei weitere Polizeikräfte, die ihren Dienst nicht fortsetzen und sich in ärztliche Behandlung begeben mussten. Gegen den 30-Jährigen lagen mehrere Vorführungsbefehle sowie ein Haftbefehl vor, sodass ihn die Einsatzkräfte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt brachten. Zudem ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in mehreren Fällen verantworten.