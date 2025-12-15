Kind läuft auf Fahrbahn und stürzt

Nr. 2587

Gestern Nachmittag kam es in Zehlendorf zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 64-jähriger Autofahrer gegen 15:40 Uhr die Lindenthaler Allee in Richtung Argentinische Allee befahren haben. Als ein dreijähriger Junge unvermittelt auf die Fahrbahn gelaufen sei, soll der Mann in den Gegenverkehr ausgewichen sein. Das Kind soll in der Folge gestürzt sein und zog sich eine Schürfwunde am Kopf zu. Es wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo es zur weiteren Behandlung und Beobachtung stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.