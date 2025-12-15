Brandstifter festgenommen

Nr. 2586

Einsatzkräfte nahmen gestern Vormittag einen Mann wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Feuer fest. Zunächst alarmierte ein Zeuge am Sonntag gegen 5:30 Uhr die Feuerwehr zur Fritz-Kirsch-Zeile in Oberschöneweide, als er dort ein brennendes Auto am rechten Fahrbahnrand festgestellt hatte. Die eingetroffenen Brandbekämpfer löschten die aus dem vorderen Teil des Fahrzeuges herausschlagenden Flammen. Durch den Brand wurden zwei weitere Fahrzeuge, jeweils davor und dahinter parkend, ebenfalls beschädigt. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf einen 31 Jahre alten Tatverdächtigen, den die Einsatzkräfte in seiner Wohnung in Neu-Hohenschönhausen festnahmen und dessen Wohnung sie auf staatsanwaltschaftliche Anordnung hin durchsuchten. Im Anschluss an die Durchsuchung brachten sie ihn in ein Polizeigewahrsam. Dort wurde er nach Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen später wieder entlassen.

Heute früh, gegen 0:45 Uhr, alarmierten Zeugen erneut Feuerwehr und Polizei zur Fritz-Kirsch-Zeile. Abermals brannte dort, diesmal schlugen die Flammen aus dem Heckbereich, der bereits am Tag zuvor in Brand gesetzte Wagen. Mit erneuter staatsanwaltschaftlicher Anordnung suchten Einsatzkräfte erneut die Wohnung des 31-Jährigen auf und durchsuchten sie. Dabei fanden sie Tatbekleidung sowie ein Mobiltelefon und beschlagnahmten beides. Die weiteren Ermittlungen führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.