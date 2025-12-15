Angestellte einer Tankstelle überfallen

Nr. 2585

In Marzahn überfiel gestern Abend ein Unbekannter die Angestellten einer Tankstelle. Gegen 20 Uhr betrat der Mann mit einer Schusswaffe den Verkaufsraum der Tankstelle in der Ahrensfelder Chaussee und forderte die Herausgabe von Geld. Der Angestellte kam der Forderung nach. Mit der Beute flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der 20-Jährige und seine 46-jährige Kollegin blieben unverletzt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.