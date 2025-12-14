Streit im Lokal – Mann nach gefährlicher Körperverletzung im Krankenhaus

Nr. 2584

Heute früh eskalierte in Fennpfuhl ein Streit zwischen zwei Männern. Gegen 3:15 Uhr sollen der 42-Jährige und 44-Jährige in einem Lokal in der Rudolf-Seiffert-Straße in einen Streit geraten sein. Nach bisherigen Erkenntnissen ergriff der Ältere im Verlauf des Konfliktes ein Trinkglas und schlug dem Jüngeren mit diesem ins Gesicht. Der daraufhin stark blutende Angegriffene erlitt dabei schwere Gesichtsverletzungen. Aufgrund des erheblichen Blutverlustes konnte der eingetroffene Notarzt die Lebensgefahr beim Verletzten vorerst nicht ausschließen. Er kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Dort bestand nach ärztlicher Aussage keine Lebensgefahr mehr. Der Tatverdächtige hatte sich bei Eintreffen der Polizei bereits vom Tatort entfernt, konnte aber im Rahmen von Nachermittlungen namhaft gemacht werden. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernahm die weiteren Ermittlungen.