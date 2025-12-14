Wohnungsbrand mit mehreren Verletzten

Nr. 2583

Heute früh kam es in Staaken zu einem Wohnungsbrand, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen brach gegen 06:20 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in der Wohnung eines 26-jährigen Mannes in einem Mehrfamilienhaus in der Obstallee ein Feuer aus. Der Wohnungsmieter sowie eine 20-jährige Frau konnten von Einsatzkräften der Feuerwehr über den Balkon aus der Brandwohnung gerettet werden. Beide Personen erlitten erhebliche Verletzungen und wurden von alarmierten Rettungskräften für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Eine 79-jährige Bewohnerin des Hauses zog sich ebenfalls Verletzungen zu und kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Die betroffene Wohnung brannte nahezu vollständig aus. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.