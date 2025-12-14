Nr. 2582
Heute früh kam es in Rudow zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Einsatzwagen der Polizei Berlin und einem Bus der BVG. Gegen 7:30 Uhr befuhr ein Polizist mit einem Einsatzwagen die Köpenicker Straße unter Inanspruchnahme von Sondersignalen. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich zur Kanalstraße und August-Froehlich-Straße fuhr der Fahrer des Funkstreifenwagens einen BVG-Bus der Linie 172 an. Dieser war von der August-Froehlich-Straße in die Kanalstraße unterwegs. Es wurde niemand verletzt. Mit der Weiterbearbeitung zur Verfolgung der Verkehrsordnungswidrigkeiten ist die Bußgeldstelle der Polizei Berlin betraut.
Verkehrsunfall zwischen Einsatzwagen und Bus
Polizeimeldung vom 14.12.2025
Neukölln