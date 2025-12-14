Verkehrsunfall zwischen Einsatzwagen und Bus

Nr. 2582

Heute früh kam es in Rudow zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Einsatzwagen der Polizei Berlin und einem Bus der BVG. Gegen 7:30 Uhr befuhr ein Polizist mit einem Einsatzwagen die Köpenicker Straße unter Inanspruchnahme von Sondersignalen. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich zur Kanalstraße und August-Froehlich-Straße fuhr der Fahrer des Funkstreifenwagens einen BVG-Bus der Linie 172 an. Dieser war von der August-Froehlich-Straße in die Kanalstraße unterwegs. Es wurde niemand verletzt. Mit der Weiterbearbeitung zur Verfolgung der Verkehrsordnungswidrigkeiten ist die Bußgeldstelle der Polizei Berlin betraut.