Mutmaßlichen Drogenhändler bei Verkehrskontrolle festgenommen

In der vergangenen Nacht nahm die Polizei in Marzahn einen mutmaßlichen Drogenhändler im Straßenverkehr fest. Gegen 1:30 Uhr hielten Kräfte des Polizeiabschnitts 32 einen Autofahrer in der Raoul-Wallenberg-Straße an, nachdem dieser ihnen wegen unsicherer Fahrweise aufgefallen war. Der junge Mann am Steuer konnte weder einen gültigen Führerschein noch die Zulassungsbescheinigung für den Wagen vorlegen. Zudem war das Kennzeichen nicht auf das Auto angemeldet und die angebrachten amtlichen Siegel mutmaßlich manipuliert. Als die Einsatzkräfte den 20-Jährigen nach einem Personaldokument durchsuchten, fanden sie Geldscheine und ein griffbereites Einhandmesser, das sie beschlagnahmten. Da der junge Mann drogentypische Ausfallerscheinungen zeigte, führten die Kräfte einen freiwilligen Speicheltest durch. Dieser schlug positiv auf drei Betäubungsmittel an. Die Einsatzkräfte nahmen den 20-Jährigen fest und fanden im Wagen diverse augenscheinliche Betäubungsmittel sowie zwei Mobiltelefone, die sie allesamt beschlagnahmten. Der Tatverdächtige kam in ein Polizeigewahrsam. Dort wurde er namhaft gemacht und erkennungsdienstlich behandelt. Nach erfolgter Blutentnahme wurde er der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 3 (Ost) überstellt und soll noch im Laufe des Tages einem Bereitschaftsgericht vorgeführt werden. Er muss sich wegen des Verdachts des unerlaubten Betäubungsmittelhandels mit Waffen, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Urkundenfälschung und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.