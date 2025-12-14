Angriff mit Reizstoff auf Jugendzentrum

Nr. 2576

Gestern Nachmittag kam es in Köpenick zu einem Angriff auf ein Jugendzentrum, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte gegen 17:20 Uhr eine Gruppe von etwa 15 bis 20 Personen an der Eingangstür eines Jugendzentrums in der Rudower Straße. Als ein 28-jähriger Betreuer die Tür öffnete, zog eine bislang unbekannt gebliebene Person einen Teleskopschlagstock aus der Hosentasche und sprühte dem Mann unvermittelt Reizstoff ins Gesicht. Der Betreuer ging daraufhin zu Boden. Anschließend drang die Personengruppe in das Gebäude ein und versprühte in vier verschiedenen Räumen wahllos Reizstoff. Danach flüchteten die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Insgesamt erlitten neun Jugendliche sowie zwei Erwachsene Verletzungen in Form von Augen- und Atemwegsreizungen. Die Verletzten wurden von alarmierten Einsatzkräften der Feuerwehr am Ort ambulant behandelt. Die Jugendlichen wurden im Anschluss ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).