Brandstiftung durch Böllerwurf auf Balkon

Nr. 2575

Gestern Nachmittag kam es in Altglienicke zu einem Brand an einem Wohnhaus, nachdem Unbekannte pyrotechnische Gegenstände auf einen Balkon geworfen hatten. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte eine Anwohnerin gegen 17:45 Uhr zwei bislang unbekannt gebliebene männliche Jugendliche, die von der Schönefelder Chaussee aus einen sogenannten Böller auf den Balkon einer Erdgeschosswohnung eines sechsgeschossigen Wohnhauses in der Schönefelder Chaussee warfen. Unmittelbar nach einem lauten Knall geriet der Balkon in Brand. Das Duo flüchtete anschließend in unterschiedliche Richtungen: einer in Richtung Siriusstraße, der andere entlang der Schönefelder Chaussee in westliche Richtung. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand, der zwischenzeitlich auf Teile der Wohnung übergegriffen hatte. Durch die starke Verrußung ist die Wohnung derzeit unbewohnbar. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich die Mieterin und ihre zwei Kinder in der Wohnung. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.