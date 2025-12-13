Auseinandersetzung bei Musikdarbietung – vier Verletzte

Nr. 2574

Bei einer Auseinandersetzung in Friedrichshain sind in der vergangenen Nacht mehrere Personen verletzt worden. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge soll ein 42 Jahre alter Mann gegen 1:45 Uhr bei einer Musikdarbietung auf öffentlichem Straßenland unter der Warschauer Brücke zunächst ein Getränk über dem Musik-Equipment und der Jacke eines 19-Jährigen verschüttet haben, woraufhin es zwischen beiden zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein und der Ältere den Jüngeren geschubst haben soll. Als Personen aus der feiernden Menschenansammlung daraufhin versucht haben sollen, den Angreifer von dem 19-Jährigen zu trennen, soll der 42-Jährige dem Jüngeren mit einer Faust ins Gesicht und mit einer Glasflasche ebenfalls ins Gesicht und auf einen Arm geschlagen haben.

Als der Angreifer daraufhin die feiernde Menschengruppe verließ, soll er eine 23-jährige Frau sexuell belästigt und, nachdem sie ihn von sich weggestoßen hatte, mit Schlägen mit Faust und Flasche im Gesicht verletzt haben. Einen 29-Jährigen, der schlichten wollte, soll der 42-Jährige ebenfalls mit einer Glasflasche im Bereich des Kopfes und an einem Arm verletzt haben. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, soll der 42-Jährige dann zum Haupteingang der East-Side-Mall in der Tamara-Danz-Straße geflüchtet sein und beim Davonrennen mehrere Glasflaschen in Richtung der Tanzenden geworfen haben. Einem 25-Jährigem, der versucht habe, den Mann festzuhalten, soll er mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, wodurch der Mann hingefallen sei und Verletzungen am Kopf erlitten habe. Zum Ort alarmierte Einsatzkräfte trennten beide Männer voneinander und nahmen den 42-Jährigen vorübergehend fest. Er gab an, im Vorfeld der Auseinandersetzungen von einer 15- bis 20-köpfigen Gruppe angegriffen worden zu sein und sich daraufhin zur Wehr gesetzt zu haben. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort einer Psychiaterin vorgestellt, die eine Aufnahme in ihrer Station jedoch ablehnte. Nach einem Atemalkoholtest, der einen Wert von etwa 0,1 Promille erbrachte, wurde der Mann aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der 19- und der 25-Jährige sowie die 23-Jährige kamen zur Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 29-Jährige wurde am Ort nach ambulanter Versorgung entlassen. Die Ermittlungen dauern an.