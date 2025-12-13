Unbekannte Person fährt gegen Kradfahrerin und flüchtet

Nr. 2573

Gestern Morgen, gegen 9 Uhr, fuhr eine bislang noch unbekannte Person mit einem Auto eine Kradfahrerin in Wittenau an und flüchtete anschließend. Nach bisherigen Erkenntnissen und Angaben von Zeugen war der oder die Unbekannte mit dem Fahrzeug auf der Roedernallee in Richtung Lindauer Allee unterwegs und fuhr beim Abbiegen nach links in die Lengeder Straße gegen die auf der Roedernallee entgegenkommende 58-jährige Kradfahrerin. Diese stürzte und prallte gegen ein Straßenschild. Das Krad kollidierte anschließend mit einem am Fahrbahnrand geparkten Auto. Die 58-Jährige wurde mit mehreren Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Die unbekannte Person entfernte sich mit dem Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort. Die weiteren Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).