Autofahrerin fährt gegen Radfahrer

Nr. 2572

Nach einem Verkehrsunfall in Schöneberg in der vergangenen Nacht musste ein Fahrradfahrer mit erheblichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Den bisherigen Ermittlungen zufolge soll der 58-Jährige mit seinem Fahrrad gegen 22:50 Uhr auf dem dafür vorgesehenen Schutzstreifen der Kleiststraße in Richtung Nollendorfplatz gefahren sein. An der Kreuzung Motzstraße/Nollendorfplatz bog zu diesem Zeitpunkt eine 23-jährige Fahrerin mit ihrem Auto von der Motzstraße in Richtung Nollendorfplatz ab – offenbar ohne auf die Vorfahrt des Radfahrers zu achten, und fuhr gegen diesen. Infolge des Zusammenstoßes stürzte der Mann und zog sich erhebliche Kopfverletzungen zu. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten den 58-Jährigen zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll nach derzeitigem Kenntnisstand nicht bestehen. Eine Atemalkoholmessung bei der Fahrerin verlief unauffällig. Der Kreuzungsbereich war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. Davon waren auch mehrere dort verkehrende Buslinien der BVG betroffen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsunfalldelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).