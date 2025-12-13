Unbekannter sticht auf junge Männer ein

Nr. 2571

Einsatzkräfte des Abschnitts 48 wurden in der vergangenen Nacht wegen eines Angriffs auf drei junge Männer nach Buckow alarmiert. Den bisherigen Ermittlungen zufolge befanden sich ein 18-, ein 19- und ein 21-Jähriger im Beisein von weiteren Zeugen gegen 1:45 Uhr an einer Bushaltestelle in der Rudower Straße, als zwei Autos vorgefahren und aus diesen mehrere Personen ausgestiegen sein sollen. Ein Unbekannter aus dieser Personengruppe soll dann mit einem Messer auf die drei eingestochen haben. Anschließend entfernte er sich mit den anderen Unbekannten in den zwei Fahrzeugen vom Tatort. Die angegriffenen Männer erlitten Stichverletzungen an den Beinen – der 19-Jährige wurde außerdem am Kopf verletzt. Die drei begaben sich in ein Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. Eine umgehend eingeleitete Absuche nach den Angreifern verlief ohne Erfolg. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.