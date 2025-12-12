Nr. 2570
In Charlottenburg und Wilmersdorf haben bisher Unbekannte die Luft aus den Reifen zahlreicher Autos abgelassen. Festgestellt wurden die Sachbeschädigungen heute — über den gesamten Morgen und Vormittag verteilt. An den Autos waren Schreiben mit umweltpolitischem Bezug angebracht. Insgesamt waren nach bisherigem Stand der Ermittlungen 23 Fahrzeuge in folgenden Straßen betroffen: Wittelsbacher Straße, Sybelstraße, Duisburger Straße, Pfalzburger Straße, Zähringer Straße und Schillerstraße. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat in allen Fällen die noch andauernden Ermittlungen übernommen.
Luft aus Autoreifen abgelassen
Polizeimeldung vom 12.12.2025
Charlottenburg-Wilmersdorf