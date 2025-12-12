Luft aus Autoreifen abgelassen

Nr. 2570

In Charlottenburg und Wilmersdorf haben bisher Unbekannte die Luft aus den Reifen zahlreicher Autos abgelassen. Festgestellt wurden die Sachbeschädigungen heute — über den gesamten Morgen und Vormittag verteilt. An den Autos waren Schreiben mit umweltpolitischem Bezug angebracht. Insgesamt waren nach bisherigem Stand der Ermittlungen 23 Fahrzeuge in folgenden Straßen betroffen: Wittelsbacher Straße, Sybelstraße, Duisburger Straße, Pfalzburger Straße, Zähringer Straße und Schillerstraße. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat in allen Fällen die noch andauernden Ermittlungen übernommen.