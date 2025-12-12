Verkehrsunfall – Einsatzwagen nicht mehr fahrbereit

Nr. 2569

Gestern Abend ereignete sich in Schöneberg ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 59-jähriger Fahrzeugführer gegen 19 Uhr auf der Grunewaldstraße in Richtung Eisenacher Straße. Auf Höhe der Einmündung zur Gothaer Straße stieß er mit seinem BMW gegen ein Einsatzfahrzeug der Polizei Berlin, das mit eingeschaltetem Blaulicht und Signalhorn aus der Gothaer Straße nach links auf die Grundwaldstraße einbiegen wollte und dabei auf Höhe des Fahrbahndurchbruches des Mittelstreifens verkehrsbedingt warten musste. Infolge des Unfalls war der Einsatzwagen nicht mehr fahrbereit, es wurde jedoch niemand verletzt.