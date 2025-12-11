Mann durch Schüsse verletzt

Nr. 2567

In der vergangenen Nacht soll einen Mann in Haselhorst durch Schüsse verletzt worden sein. Gegen 0:30 Uhr sollen mehrere Männer vor einem Spätkauf in der Gartenfelder Straße/Simonring mehrfach auf einen 31-Jährigen geschossen haben und anschließend mit Fahrzeugen geflüchtet sein. Alarmierte Einsatzkräfte leisteten sofort Erste Hilfe bis der Verletzte durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Im Zuge der Ermittlungen haben die Einsatzkräfte ein Fahrzeug festgestellt, in dem drei Männer im Alter von 34, 39 und 25 Jahren saßen und brachten sie in ein Gewahrsam. Das genutzte Fahrzeug ist zur Spurensuche sichergestellt worden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen sowie den mutmaßlichen Schützen – und welchen polizeilichen Maßnahmen diese unterliegen – hat die BAO Ferrum übernommen.