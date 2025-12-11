Verkehrsunfall – Fußgängerin verletzt

Nr. 2566

Bei einem Verkehrsunfall in Kreuzberg wurde gestern Mittag eine Fußgängerin verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 64-jährige Fahrer eines LKW gegen 13:50 Uhr die Kreuzung Gneisenaustraße/Mehringdamm/Yorckstraße in Richtung Yorckstraße. Aufgrund der Verkehrssituation habe er den Kreuzungsbereich nur mit Verzögerung räumen können, wobei zu diesem Zeitpunkt die 29-jährige Fußgängerin bei bereits grüner Fußgängerampel die Fahrbahn in Richtung Hagelberger Straße überquerte. Im Bereich der Fußgängerfurt fuhr der LKW-Fahrer die Frau an, welche dadurch auf die Fahrbahn stürzte und im Bereich des Unterleibes von dem LKW überrollt wurde. Sie kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.