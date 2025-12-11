Tote Person nach Brand festgestellt

Nr. 2563

Heute Vormittag wurde eine tote Person nach einem Feuer in Oberschöneweide aufgefunden. Gegen 9 Uhr kam es zu einem Brand in einem leerstehenden Gebäude in der Straße Am Bahnhof Wuhlheide. Während der Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr eine tote Person. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird von einer fahrlässigen Brandstiftung ausgegangen. Die weiteren Ermittlungen, auch zur Identität der Person, dauern an und werden durch ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts geführt.