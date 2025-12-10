Verkehrsunfall – Radfahrer mit lebensgefährlichen Verletzungen im Krankenhaus

Nr. 2562

Gestern Mittag kam es in Friedrichshain zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen und Aussagen von Zeuginnen und Zeugen soll ein 55-jähriger Radfahrer gegen 13:30 Uhr den Radfahrschutzstreifen auf der Straße Platz der Vereinten Nationen in Richtung Lichtenberger Straße befahren haben. Im weiteren Verlauf soll er bei roter Fahrradampel in den Kreuzungsbereich des Platzes der Vereinten Nationen eingefahren sein. Bei der anschließenden Kollision mit einem 63-jährigen Autofahrer, der den Platz der Vereinten Nationen in Richtung Mollstraße befuhr, stürzte der Radfahrer und wurde von einem nachfolgenden Transporterfahrer mehrere Meter mitgeschleift. Der 55-Jährige erlitt mehrere Knochenbrüche und kam in ein Krankenhaus, wo er notoperiert werden musste. Es besteht weiterhin akute Lebensgefahr. Der Autofahrer und der 41 Jahre alte Fahrer des Transporters blieben unverletzt. Im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 17 Uhr war der Kreuzungsbereich des Platzes der Vereinten Nationen in Richtung Mollstraße gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.