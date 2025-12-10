Tätlicher Angriff auf einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes

Nr. 2561

In Wittenau wurde gestern Nachmittag ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes Reinickendorf durch einen Schlag ins Gesicht verletzt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand bemerkten Mitarbeiter des Ordnungsamtes Reinickendorf gegen 16:10 Uhr im Bereich der Bushaltestellen am Wilhelmsruher Damm einen Mann, der einen Zigarettenstummel auf den Boden warf und damit eine Ordnungswidrigkeit beging. Die Mitarbeiter wiesen ihn darauf hin und forderten ihn zur Herausgabe eines amtlichen Ausweisdokuments auf. Das verweigerte der Mann und versuchte, sich der Maßnahme durch Verlassen des Ortes zu entziehen. Als ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes sich ihm in den Weg stellte, soll der Mann ihm gegen den Kopf geschlagen haben. Um weitere Angriffe abzuwehren, sollen andere Mitarbeiter des Ordnungsamtes dem 42-Jährigen einen gezielten Fußstoß versetzt und Pfefferspray eingesetzt haben. Dieser habe daraufhin von weiteren Angriffen abgesehen. Der 42-Jährige erlitt Augenreizungen und klagte über Unwohlsein. Alarmierte Polizeikräfte stellten am Ort seine Identität fest. Anschließend brachten ihn hinzugerufene Rettungskräfte für eine ambulante Behandlung in ein Krankenhaus. Der angegriffene Mitarbeiter des Ordnungsamtes erlitt Verletzungen am Kopf und beendete seinen Dienst. Anschließend wurde er in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Die weiteren Ermittlungen hat der örtlich zuständige Polizeiabschnitt der Direktion 1 (Nord) übernommen.