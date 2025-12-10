Verkehrsunfall eines Einsatzfahrzeugs

Marzahn-Hellersdorf/Brandenburg

Nr. 2560

Einsatzkräfte der Polizei Berlin, die gestern Nachmittag zwei Personen auf einem gestohlenen Motorrad folgten, mussten die Verfolgung abbrechen, da sie gegen einen Baum fuhren. Verletzt wurde dabei niemand. Nach derzeitigem Kenntnisstand bemerkten die Einsatzkräfte gegen 16 Uhr an der Kreuzung Alt-Mahlsdorf/Kressenweg/Am Kornfeld das gestohlene Motorrad im Fließverkehr und nahmen die Verfolgung auf. Als der Sozius den Einsatzwagen bemerkte, gab er dem Fahrer an einer roten Ampel an der Kreuzung Alt-Mahlsdorf/ Pilgramer Straße/Landsberger Straße ein Zeichen, worauf dieser bei Rot in den Kreuzungsbereich einfuhr und mit dem Motorrad über die Landsberger Straße und weitere Straßen flüchtete. Zwischenzeitlich verloren die Einsatzkräfte das Motorrad aus den Augen. Etwas später sichteten sie es auf der Frankfurter Chaussee an der Einmündung Mönchsheimer Weg wieder, wo es weiter stadtauswärts unterwegs war. Die Einsatzkräfte folgten dem Fahrzeug erneut. Als der Motorradfahrer ohne Rücksicht auf weitere Verkehrsteilnehmende in den Münchehofer Weg in Hoppegarten (Brandenburg) einbog, endete die Fahrt der Einsatzkräfte dort nach einem Ausweichmanöver an einem Baum. Das Duo auf dem Motorrad entkam. Die weiteren Ermittlungen zu den Flüchtenden dauern an.