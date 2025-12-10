Polizistin bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2559

Bei einem Verkehrsunfall in Friedrichshagen wurde gestern Nachmittag eine Polizeibeamtin verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 85-Jähriger gegen 17:55 Uhr mit einem Auto den Fürstenwalder Damm von der Ahornallee kommend in Richtung Kreuzung Bölschestraße/Dahlwitzer Landstraße/Fürstenwalder Damm. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich, auf dem Polizeikräfte wegen eines Ampelausfalls gerade den Verkehr regelten, soll der Fahrer eine Polizistin übersehen haben und ihr über den linken Fuß gefahren sein. Die Beamtin erlitt hierdurch Schmerzen und begab sich im Verlauf des Abends zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.