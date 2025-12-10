Mann bei Angriff verletzt – Polizei bittet um Mithilfe

Polizeimeldung vom 10.12.2025

Tempelhof-Schöneberg

Nr. 2558
Mit Bildern aus einer Überwachungskamera bittet die Kriminalpolizei um Mithilfe bei der Suche nach einem bislang Unbekannten. Er steht im Verdacht, am Dienstag, den 28. Oktober 2025, gegen 12:30 Uhr, einen 50-Jährigen auf der Zwischenebene des U-Bahnhofes Westphalweg im Ortsteil Mariendorf angegriffen zu haben. Er soll den Mann zu Boden gebracht und ihm mehrfach unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Dadurch erlitt der 50-Jährige eine Gesichtsfraktur sowie einen Kreislaufstillstand und musste reanimiert werden.

Die Kriminalpolizei fragt:
  • Wer kann Hinweise zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des Abgebildeten geben?
  • Wer hat die Tat beobachtet und kann dazu Angaben machen?
  • Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18 in Lankwitz unter der Rufnummer (030) 4664-473124 oder per E-Mail an Dir-4-K-31@polizei.berlin.de entgegen. Selbstverständlich können sich Zeuginnen und Zeugen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder die Internetwache nutzen.

