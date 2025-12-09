Maßnahmen der BAO Ferrum - mehrere scharfe Schusswaffen sichergestellt

Nr. 2557

Kräfte der BAO Ferrum beschlagnahmten gestern Abend und heute Morgen an verschiedenen Orten in Berlin mehrere scharfe Schusswaffen und dazugehörige Munition. Im Rahmen eines Verbundeinsatzes mit der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Zigaretten des Landeskriminalamtes, der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Berlin, dem Finanzamt für Fahndung und Strafsachen Berlin und dem Ordnungsamt Spandau begingen die Polizistinnen und Polizisten zwei Geschäftslokale in Charlottenburg und eine Bar in Wilhelmstadt. Im Rahmen dieser gewerberechtlichen Kontrollmaßnahmen fanden die Kräfte in der Fasanenstraße in einer Bauchtasche eine scharfe Schusswaffe und konnten diese einem 23-jährigen Mann zuordnen. In der Jacke, die der Tatverdächtige mit sich führte, fanden sie 23 Portionen mit betäubungsmittelsuspektem Pulver. Die Waffe und Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt. In der Wohnung des Mannes in Moabit, die auf staatsanwaltschaftliche Anordnung durchsucht wurde, entdeckten die Beamtinnen und Beamten zwei Schreckschusswaffen und stellten diese aus gefahrenabwehrrechtlichen Gründen sicher. Der 23-Jährige wurde für die BAO Ferrum eingeliefert und soll heute einem Ermittlungsrichter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.

Ebenfalls mit Beteiligung von Kräften der BAO Ferrum wurden heute Morgen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin durch das LKA-Fachkommissariat für illegale scharfe Schusswaffen Durchsuchungsbeschlüsse an einer Privatadresse in Velten (Brandenburg) sowie an fünf Wohn- und Geschäftsadressen in Berlin vollstreckt. In dem zugrundeliegenden Verfahren wird zwei Männern im Alter von 35 und 34 Jahren illegaler Waffenhandel vorgeworfen. In der Wohnung des 35-Jährigen in Wittenau fanden die Ermittlerinnen und Ermittler ebenso eine scharfe Schusswaffe mitsamt Munition wie auf einem zum Beschuldigten gehörenden Firmengelände in Niederschönhausen. Alle Gegenstände wurden beschlagnahmt. Der 35-Jährige soll morgen einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen in dem Verfahren dauern an.

Im Zuge der benannten Durchsuchungen und Kontrollen sowie bei weiteren polizeilichen Maßnahmen in der vergangenen Nacht stellten die Kräfte der BAO Ferrum bei insgesamt 52 Personen die Identitäten fest. Außerdem überprüften sie 44 Kraftfahrzeuge und stellten einen Fahrzeugführer ohne gültige Fahrerlaubnis fest.