Verkehrsunfall – Frau und Sohn verletzt

Nr. 2556

Gestern Nachmittag wurden eine Frau und ihr Sohn bei einem Verkehrsunfall in Schöneberg verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die 57-jährige Fahrzeugführerin gegen 16:55 Uhr die Monumentenbrücke in Richtung Bautzener Straße, als ihr Volvo in den Gegenverkehr geriet, mit einem am Fahrbahnrand geparkten VW zusammenstieß und sich überschlug. Hierdurch wurde auch ein dahinter geparkter Mercedes beschädigt. Der zwölfjährige Sohn der Fahrzeugführerin befand sich zum Unfallzeitpunkt ebenfalls im Auto. Durch den Aufprall wurden sowohl die Frau als auch ihr Sohn an der Hand verletzt und in einem Krankenhaus stationär aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.