Fußgängerin von einem Polizeibeamten bei Eilfahrt angefahren

Nr. 2554

Ein Polizeibeamter fuhr gestern Abend eine Fußgängerin in Moabit an. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Beamte gegen 18:50 Uhr mit eingeschaltetem Blaulicht und Signalhorn mit einem Einsatzwagen auf der Invalidenstraße in Fahrtrichtung Moabit unterwegs. Kurz hinter der Fußgängerfurt der Kreuzung Invalidenstraße/Lehrter Straße überquerte in diesem Moment von links kommend eine 49-jährige Fußgängerin die Fahrbahn der Invalidenstraße. Es kam zur Kollision, bei der der Beamte die Frau mit dem Einsatzwagen anfuhr, die dadurch eine Fraktur des rechten Beines erlitt. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme blieb die Invalidenstraße zwischen Lehrter Straße und der Straße Alt-Moabit bis gegen 20:40 Uhr gesperrt, wovon auch der Tram-Verkehr betroffen war. Die weiteren Ermittlungen führt das für Verkehrsdelikte zuständige Kommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).