Sachbeschädigung durch Feuer – Festnahme

Nr. 2553

Gestern Abend nahmen Einsatzkräfte in Mitte eine Frau wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Feuer fest. Gegen 18:40 Uhr alarmierte eine Passantin Feuerwehr und Polizei zu einer S-Bahn-Unterführung an der Margarete-Steffin-Straße. Zuvor stellte sie dort unter der Unterführung ein Feuer fest. Die Feuerwehr löschte den Brand, bevor dieser die Gebäudesubstanz der Brücke beschädigen konnte. Nach bisherigen Ermittlungen soll die 25-jährige Tatverdächtige zuvor einen Stapel aus Holzpaletten angezündet und sich anschließend vom Ort entfernt haben. Die Einsatzkräfte der Polizei nahmen die Tatverdächtige fest und brachten sie aufgrund ihrer Verhaltensauffälligkeit zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus, aus dem sie später wieder entlassen wurde. Durch das Feuer wurde niemand verletzt. Der S-Bahn-Verkehr war zu keiner Zeit beeinträchtigt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.