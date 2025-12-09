Verkehrsunfall – Mann verletzt

Nr. 2551

In der vergangenen Nacht erlitt ein Mann bei einem Verkehrsunfall im Moabit eine Armfraktur und kam zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte ein 66-jähriger Fahrradfahrer gegen 1:30 Uhr die Fahrbahn der Straße Alt-Moabit in Richtung Jagowstraße überqueren, soll ins Straucheln gekommen sein und stürzte dann auf den Boden. Ein 27-jähriger Transporterfahrer befuhr die Straße Alt-Moabit in Richtung Elberfelder Straße und überrollte einen Arm des auf dem Boden liegenden Mannes. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.