Nationalsozialistische Parole gerufen - Festnahme

Nr. 2550

Polizisten nahmen gestern Nachmittag einen Mann in Gropiusstadt fest. Gegen 17:20 Uhr alarmierte die Wirtin einer Kneipe an der Fritz-Erler-Allee die Polizei zu einem Gast, der das Lokal verlassen sollte. Die eingetroffenen Einsatzkräfte setzten das Hausrecht durch und begleiteten den 61-jährigen Mann hinaus. Dort entließen sie ihn aus den polizeilichen Maßnahmen. Als er sich einige Meter entfernt hatte, rief er lautstark eine nationalsozialistische Parole. Die Einsatzkräfte hielten den Tatverdächtigen wieder an und belehrten ihn rechtlich. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen verantworten.