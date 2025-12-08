Zelt eines Obdachlosen in Brand gesetzt – Zeuginnen und Zeugen zu versuchtem Tötungsdelikt gesucht

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 2549

Die 1. Mordkommission des Landeskriminalamts sucht nach Zeuginnen und Zeugen eines versuchten Tötungsdeliktes, zu dem es am Samstagabend im Ortsteil Nikolassee kam. Gegen 19:30 Uhr wurde auf einem Parkplatz am Badeweg das Zelt eines Obdachlosen in Brand gesetzt. Der in diesem Moment schlafende Bewohner des Zeltes konnte sich noch rechtzeitig aus diesem retten, bevor es vollständig ausbrannte. Der Mann blieb unverletzt. Die Ermittlungen der 1. Mordkommission und der Staatsanwaltschaft Berlin dauern an.

Zur Aufklärung der Tat wendet sich die 1. Mordkommission mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit.

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

• Wer hat die Tat beobachtet?

• Wer kann Angaben zur bislang unbekannten Täterin/zum bislang unbekannten Täter machen?

• Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise zu der Tat geben?

Hinweise nimmt die 1. Mordkommission in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin telefonisch unter der Rufnummer (030) 4664-911111 oder per E-Mail sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.