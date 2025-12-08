Brand in Grundschule – Drei Kinder festgestellt

Nr. 2546

Gestern Nachmittag kam es in Hellersdorf zu einem Brand in einer Grundschule. Nach bisherigen Ermittlungen gelangten gegen 16 Uhr ein elfjähriges und zwei 13 Jahre alte Kinder durch ein Fenster in einen Raum der Grundschule. Dort sollen sie Papier auf einem Sofa angezündet haben. Das Feuer griff anschließend auf das Möbelstück über. Die Kinder alarmierten daraufhin die Berliner Feuerwehr, die den Brand löschen konnte, bevor er auf weitere Räume oder Einrichtungsgegenstände übergriff. Durch das Feuer wurden die Wände an der Brandstelle, eine Kabelleiste sowie Deckenleuchten beschädigt. Weitere Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Gebäude. Es wurde niemand verletzt. Die drei Kinder wurden vor Ort an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.