Räuberische Erpressung – Wer erkennt den Tatverdächtigen?

Nr. 2545

Die Polizei Berlin bittet um Mithilfe bei der Identifizierung eines Tatverdächtigen, der am Donnerstag, den 13. November 2025, eine räuberische Erpressung in Mitte begangen haben soll. Der bislang namentlich Unbekannte betrat an dem Tag gegen 9:30 Uhr eine Bar im Legiendamm und soll eine 51-Jährige aufgefordert haben, ihre Geldbörse herauszugeben. Dem kam sie zunächst nicht nach, woraufhin der Tatverdächtige ihr gegenüber eine Hand erhoben habe. Verängstigt habe die Frau den Tatverdächtigen aufgefordert, sie nicht zu schlagen, woraufhin der Tatverdächtige ihre Geldbörse, die sie in einer Hand gehalten hatte, gegriffen habe und dann geflüchtet sei. Gegen 14.30 Uhr am selben Tag nahmen die Einsatzkräfte den Mann in der Oranienstraße vorläufig fest. Er sitzt seitdem in der Untersuchungshaftanstalt Moabit. Die Identität des Tatverdächtigen konnte bisher nicht geklärt werden. Er selbst macht keine Angaben zu seinen Personalien.

Circa 1,85 m

Circa 90 kg

Wer kennt den abgebildeten Mann?

Wer kann Angaben zu seiner Identität und/oder zu seinem Wohnort machen?

Wer hat die Tat oder die Flucht beobachtet?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) in der Friesenstraße 16 in Kreuzberg unter der Rufnummer und (030) 4664–573113 oder 573100 (während der Bürodienstzeit) und (030) 4664-571100 (außerhalb der Bürodienstzeit) entgegen. Auch per E-Mail (dir5k31@polizei.berlin.de) können Hinweise gegeben werden. Selbstverständlich können sich Zeuginnen und Zeugen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder die Internetwache nutzen.