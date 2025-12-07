Raubüberfall auf Taxifahrer

Nr. 2542

Heute früh kam es in Gesundbrunnen zu einem Raubüberfall auf einen Taxifahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt der 70-jährige Fahrer sein Taxi gegen 5:30 Uhr verkehrsbedingt an der Ampel Bernauer Straße/Wolliner Straße in Fahrtrichtung Brunnenstraße, als zwei Personen auf der Rückbank des Taxis Platz nahmen. Nachdem der Fahrer darauf hinwies, bereits Feierabend zu haben und die Männer bat, wieder auszusteigen, reagierten diese aggressiv. Einer der Männer entnahm von der Rückbank aus zwei Mobiltelefone aus der Halterung der Mittelkonsole. Das Geschehen verlagerte sich anschließend vom Inneren des Taxis auf die Fahrbahn. Dort wurde der 70-Jährige geschlagen, getreten und unter der Drohung, ihn abzustechen, zu Boden gebracht. In diesem Moment musste eine Straßenbahn der Linie M10 an der Kreuzung anhalten. Das Duo ließ daraufhin die Mobiltelefone fallen und flüchteten zu Fuß über die Wolliner Straße in Richtung Gesundbrunnen. Der Taxifahrer erlitt mehrere Hämatome, starke Kopfschmerzen und stand deutlich unter dem Eindruck des Geschehens. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn für eine ambulante Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat der Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.